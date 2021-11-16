Три снігових барси стали жертвами коронавірусу в США. Фото: flickr

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Ракурс

Коронавірусна хвороба COVID-19 вражає не лише людей, але й тварин.

У США в штаті Небраска жертвами «ковіду» стали тварини в дитячому зоопарку Лінкольна. Від ускладнень хвороби 12 листопада померли три снігових барси — Еверест, Макалу та Ранні. Позитивний тест на SARS-CoV-2 вони отримали в жовтні. Про це повідомляє IFLScience.

Разом з барсами інфікувалися й два суматранських тигри. Всіх тварин лікували стероїдами та антибіотиками. Більш ніхто тварин не захворів, тому адміністрація зоопарку вірила, що й хворі тварини одужають. Згодом у снігових барсів виникли ускладнення, вони померли.

Наші снігові барси, ранні, Еверест і Макалу були улюблені всім нашим співтовариством всередині і за межами зоопарку. Ця втрата справді несамовита, і ми всі сумуємо разом, — заявили в зоопарку.

У Центрі контролю та профілактики захворювань США заявили, що ризик передачі «ковіду» від тварин до людей вважається низьким, але в певних ситуаціях вірус може передаватися від людей до тварин.

Нагадаємо, китайські вчені встановили, що деякі етнічні групи важче переносять коронавірусну хворобу COVID-19.

Джерело: IFLScience