Кішка з мутацією. Фото: NetGeo

https://racurs.ua/ua/n163163-kishka-z-chotyrma-vuhamy-narodylasya-v-turechchyni-foto-nezvychaynoyi-mutaciyi.html

Ракурс

Кішка з чотирма вухами народилася в Туреччині. Незвичайна тварина народилася на вулиці, де її і знайшли волонтери з притулку.

Малятко швидко знайшло сім’ю попри свою незвичайну генетичну мутацію. Про це повідомляє National Geographic.

Кішку назвали Мідас. Її забрала до себе додому сім’я, де вже живе 12-річний ретривер на прізвисько Сюзі. Собака не тільки допоміг новій сусідці адаптуватися до нового будинку, але й із задоволенням проводить із нею час.

Додаткові вуха не заважають кошеняті вести нормальний спосіб життя. Зараз Мідас уже чотири місяці, і коли вона буде старша, господиня планує провести генетичне дослідження, щоби дізнатися, чи немає в неї аномалій, небезпечних для здоров’я. Ще одна унікальна особливість Мідас — пляма у формі серця на грудях.

Вона дуже грайлива кішка, і в той час дуже доброзичлива. Вона спить увесь день і не спить всю ніч, — розповідає господиня.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірусна хвороба COVID-19 вражає не тільки людей, але і тварин. У США в штаті Небраска жертвами «ковіда» стали тварини в дитячому зоопарку Лінкольна. Від ускладнень хвороби 12 листопада померли три снігові барси — Еверест, Макалу та Ранні.

Джерело: National Geographic