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Ракурс
Кива. Фото: УП

У Киви забрали нагородний пістолет

16 лис 2021, 19:32
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Ілля Кива, нардеп від ОПЗЖ, залишився без нагородного пістолета, який йому видали у 2015 році. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський позбавив нардепа права на нагородну зброю через негідну поведінку.

Відповідний наказ підписали у вівторок, 16 листопада. Про це Монастирський заявив на своїй сторінці в Facebook.

За словами міністра, нагородження Киви від імені держави є негідним. Також Монастирський заявив, що позбавлятиме прав на нагородну зброю в разі порушення закону.


Перед законом усі рівні, у тому числі й народні депутати. Також мною будуть позбавлені права на нагородну зброю та інші особи, якщо вони будуть порушувати закон, використовувати зброю для провокацій або роздувати ненависть у суспільстві, — заявив він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що до будинку Іллі Киви, народного депутата від проросійської партії «Опозиційна платформа — За життя», вранці 16 листопада з обшуком завітали правоохоронці.

Джерело: Ракурс


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