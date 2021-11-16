Розкопки. Фото: Популярная механика

https://racurs.ua/ua/n163161-starodavniy-hram-soncya-rozkopaly-arheology-v-iegypti-foto.html

Ракурс

Стародавній Храм Сонця вдалося знайти археологам у Єгипті — там виявили печатки, які колись використовувалися як пробки для судин, підстави двох вапнякових колон і поріг із вапняку.

Храм датується серединою XXV століття до нашої ери. Деякі виявлені там гончарні вироби датуються серединою XXV століття до нашої ери. Про це повідомляє «Популярная механика».

На місці виявленої будівлі раніше височіла споруда із сирової цегли, і вона «була значних розмірів». Але фараон Ньюсерра ритуально зруйнував цю споруду, щоби заснувати свій власний храм сонця.

Хоча ці храми були присвячені культу бога сонця Ра, фараон узаконював свою владу через храм і представився єдиним сином бога сонця на Землі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що підземелля зі дивними монументами виявили в турецькій провінції Шанліурфа на археологічній стоянці Карахантепа.