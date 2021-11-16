Новий електрокар. Фото: Motor

https://racurs.ua/ua/n163160-novyy-elektrokar-predstavyla-audi-foto-avto.html

Ракурс

Audi, популярний виробник автомобілів, презентував свій новий електричний універсал Audi RS6 e-tron.

Він матиме потужність близько 600 кінських сил, а на розгін до 100 кілометрів на годину витрачатиме близько трьох секунд. Про це повідомляє Motor.

Електромобіль з’явиться на ринку не раніше 2023 року — спочатку відбудеться прем'єра серійного A6 е-tron, а вже потім його RS-версії.

Універсал намалювали з затьмареною панеллю на місці радіаторів, тоді як в A6 e-tron вона була сріблястою. Audi A6 e-tron приводить у рух двомоторна установка з комбінованою віддачею 476 кінських сил і 800 Нм крутного моменту.

З місця до «сотні» ліфтбек розганяється менш ніж за чотири секунди. RS-версія буде потужнішою й динамічнішою — установку форсують до 600 сил, а до «сотні» електромобіль розганятиметься майже на секунду швидше. Зараз такий час може показати хіба що RS6 Avant Johann Abt Signature Edition, тоді як звичайному універсалу потрібно 3,6 секунди.

Навесні 2021 року Audi оголосила, що припиняє роботу над двигунами внутрішнього згоряння — нинішнє покоління бензинових і дизельних моторів стане останнім. Це рішення пояснили посиленням екологічних стандартів у Євросоюзі. Останню модель із двигуном внутрішнього згоряння виведуть на ринок у 2026 році.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ferrari готується випустити свою «зелену» модель з електричним двигуном. Нова модель уже знаходиться на етапі розробки.