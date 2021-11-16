Біженці розбирають паркани на кордоні Польщі, Білорусь ігнорує. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n163159-bijenci-rozbyraut-parkany-na-kordoni-polschi-bilorus-ignoruie-video.html

Ракурс

Міграційна криза на кордоні з Польщею в Білорусі розпалюється. Мігранти почали штурмувати паркани і кидати в поляків каміння та колоди, внаслідок чого Польща застосувала водомети та світло-шумові гранати.

Поляки звинувачують Білорусь у бездіяльності. Про це заявили в білоруському Міністерстві закордонних справ.

Мінськ заявив, що розслідуватиме застосування польськими силовиками спецзасобів на території Білорусі. Водночас білоруські силовики не заважали штурмувати прикордонні паркани, оскільки ті знаходилися на території Польщі.

У відомстві зазначили, що зламати огорожі спробували біженці, які доведені до відчаю нестерпними умовами в останню добу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що атака мігрантів на Польщу триває. Вночі на 11 листопада 150 мігрантів штурмували польський кордон. Польські прикордонники стверджують, що за добу припинено 468 спроб незаконного переходу кордону між Білоруссю та Польщею. 42 мігранти отримали постанови про випровадження з Польщі.