В «антивакцинаторів» відбулися обшуки, фото: Agravery.com

https://racurs.ua/ua/n163158-antyvakcynatory-planuvaly-stvoryty-vlasnu-miliciu-sbu-foto.html

Ракурс

Антиукраїнську мережу, яка під «антивакцинаторськими» гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію, блокували відразу в кількох регіонах.

Про це сьогодні, 16 листопада, повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що лідеру «антивакцинаторів» та ще одному фігуранту відповідного провадження, громадянину РФ, повідомлено про підозру за ст. 109 Кримінального кодексу (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

За інформацією спецслужби, у наявності якої є, зокрема, листування фігурантів, учасники мережі, діючи за завданням російських кураторів:

закликали до насильницької зміни конституційного ладу;

підшукували зброю та співучасників, що мали захоплювати владу у відповідних регіонах; після захоплення влади планували створити на території України власні територіальні громади із «власною міліцією» та «економікою».

Тривають слідчі дії.

У заходах із викриття мережі були задіяні правоохоронці у Львівській, Чернігівській та Миколаївській областях.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у Львові СБУ прийшла з обшуками до відомого своїми провокативними діями противника вакцинацій Остапа Стахіва.