У «антивакцинаторов» прошли обыски, фото: Agravery.com

https://racurs.ua/n163158-antivakcinatory-planirovali-sozdat-sobstvennuu-miliciu-sbu-foto.html

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Антиукраинскую сеть, которая под «антивакцинаторскими» лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, блокировали сразу в нескольких регионах.

Об этом сегодня, 16 ноября, сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что лидеру «антивакцинаторов» и еще одному фигуранту соответствующего производства, гражданину РФ, сообщено о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

По информации спецслужбы, в наличии которой есть, в частности, переписка фигурантов, участники сети, действуя по заданию российских кураторов:

призывали к насильственному изменению конституционного строя;

подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватывать власть в соответствующих регионах;

после захвата власти планировали создать на территории Украины собственные территориальные общины с «собственной милицией» и «экономикой».

Продолжаются следственные действия.

В мероприятиях по разоблачению сети были задействованы правоохранители во Львовской, Черниговской и Николаевской областях.

Напомним, сегодня стало известно, что во Львове СБУ пришла с обысками к известному своими провокационными действиями противнику вакцинаций Остапу Стахиву.