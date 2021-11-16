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Ракурс
Мигранты. Фото: istock

Беженцы разбирают заборы на границе Польши, Беларусь бездействует (ВИДЕО)

16 ноя 2021, 17:53
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Миграционный кризис на границе с Польшей в Беларуси накаляется. Мигранты начали штурмовать заборы и кидать в поляков камни и бревна, вследствие чего Польша применила водометы и светошумовые гранаты.

Поляки обвиняют Беларусь в бездействии. Об этом заявили в белорусском Министерстве иностранных дел.

Минск заявил, что будет расследовать применение польскими силовиками спецсредств по территории Беларуси. В то же время белорусские силовики не мешали штурмовать приграничные заборы, так как те находились на территории Польши.

В ведомстве отметили, что сломать ограждения попытались беженцы, доведённые до отчаяния невыносимыми условиями в последние сутки.


Напомним, ранее мы сообщали, что атака мигрантов на Польшу продолжается. В ночь на 11 ноября 150 мигрантов штурмовали польскую границу. Польские пограничники утверждают, что за сутки пресечено 468 попыток незаконного перехода границы между Беларусью и Польшей. 42 мигранта получили постановления о выдворении из Польши.

Источник: Ракурс


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