Новый электрокар. Фото: Motor

https://racurs.ua/n163160-novyy-elektrokar-pokazala-audi-foto-avto.html

Ракурс

Audi, крупный производитель автомобилей, представил свой новый электрический универсал Audi RS6 e-tron.

Он получит установку мощностью около 600 лошадиных сил, а на разгон до 100 километров в час будет тратить около трех секунд. Об этом сообщает Motor.

Электромобиль появится на рынке не раньше 2023 года — сначала состоится премьера серийного A6 е-tron, а уже потом его RS-версии.

Универсал нарисовали с затемненной панелью на месте радиаторной решеткой, в то время как у A6 e-tron она была серебристая. Audi A6 e-tron приводит в движение двухмоторная установка с комбинированной отдачей 476 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента.

С места до «сотни» лифтбек разгоняется менее чем за четыре секунды. RS-версия будет мощнее и динамичнее — установку форсируют до 600 сил, а до «сотни» электромобиль будет разгоняться почти на секунду быстрее. Сейчас же такое время может показать разве что RS6 Avant Johann Abt Signature Edition, тогда как обычному универсалу требуется 3,6 секунды.

Весной 2021 года Audi объявила, что прекращает работу над двигателями внутреннего сгорания — нынешнее поколение бензиновых и дизельных моторов станет последним. Это решение объяснили ужесточением экологических стандартов в Евросоюзе. Последнюю модель с двигателем внутреннего сгорания выведут на рынок в 2026 году.

Напомним, ранее мы сообщали, что Ferrari готовится выпустить свою «зеленую» модель с электрическим двигателем. Новая модель уже находится на этапе разработки.

Источник: Motor