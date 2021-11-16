Храм. Фото: istock

https://racurs.ua/n163161-drevniy-hram-solnca-raskopali-arheologi-v-egipte-foto.html

Ракурс

Древний Храм Солнца удалось найти археологам в Египте — там обнаружили печати, которые когда-то использовались в качестве пробок для сосудов, основания двух известняковых колонн и порог из известняка.

Храм датируется серединой XXV века до нашей эры. Некоторые обнаруженные там же гончарные изделия датируются серединой XXV века до нашей эры. Об этом сообщает «Популярная мехника».

На месте обнаруженного здания раньше возвышалась постройка из сырцового кирпича, и она «была внушительных размеров». Но фараон Ньюсерра ритуально разрушил эту постройку, чтобы основать свой собственный храм солнца.

Хотя эти храмы были посвящены культу бога солнца Ра, фараон узаконивал свою власть через храм и представился единственным сыном бога солнца на Земле.

Напомним, ранее мы сообщали, что подземелья со странными монументами обнаружили в турецкой провинции Шанлыурфа на археологической стоянке Карахантепа.