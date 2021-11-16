У Кивы забрали наградный пистолет

Кива. Фото: УП

https://racurs.ua/n163162-u-kivy-zabrali-nagradnyy-pistolet.html

Ракурс

Илья Кива, нардеп от ОПЗЖ, остался без наградного пистолета, который ему выдали в 2015 году. Министр внутренних дел Денис Монастырский лишил нардепа права на наградное оружие из-за недостойного поведения.

Соответствующий приказ подписали во вторник, 16 ноября. Об этом Монастырский заявил на своей странице в Facebook.

По словам министра, награждение Кивы от имени государства является недостойным. Также Монастырский заявил, что будет лишать прав на наградное оружие в случае нарушения закона.

Перед законом все равны, в том числе и народные депутаты. Также мной будут лишены права на наградное оружие и другие лица, если они будут нарушать закон, использовать оружие для провокаций или раздувать ненависть в обществе, — заявил он.

Напомним, ранее мы сообщали, что дом Ильи Кивы, народного депутата от пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», утром 16 ноября с обыском посетили правоохранители.