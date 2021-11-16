Лікувати коронавірус антидепресантами пропонують у США

Коронавірус. фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163164-likuvaty-koronavirus-antydepresantamy-proponuut-u-ssha.html

Ракурс

Лікування коронавірусу антидепресантами запропонували в США. Дослідники з’ясували, що приймання певної групи антидепресантів — селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС) — суттєво знижує ризик смерті під час коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє JAMA Network Open.

Фахівці з Каліфорнійського та Стенфордського університетів вивчили дані електронних медичних карт 500 тис. пацієнтів. У 83,5 тис. із них у період із січня по вересень 2020 року було знайдено COVID-19. СІЗЗС було призначено 3,4 тис. осіб із цього числа.

Вчені порівняли наслідки хвороби в тих, хто приймав препарати, з контрольною групою. З’ясувалося, що ризик померти в тих, хто приймав флуоксетин, був на 28% менший, ніж у контрольній групі. У тих, хто приймав флуоксетин або флувоксамін — інший СІЗЗС, цей ризик був меншим на 26%. Загалом приймання будь-якого СІЗЗС було пов’язане зі зниженням ризику смерті під час коронавірусної інфекції на 8%.

Але для того, щоб із впевненістю говорити про користь застосування цієї групи антидепресантів під час COVID-19, необхідні великомасштабні рандомізовані клінічні дослідження, зазначають вчені.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ліки проти коронавірусу Україна отримала від США — йдеться про гуманітарний вантаж вартістю 20 млн дол.