Свято завтра. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163167-17-lystopada-yake-svyato-vidznachaut-i-scho-ne-mojna-robyty.html

Ракурс

Свято завтра — 17 листопада — Міжнародний день студента. Воно засноване на трагедії, яка сталася в 1939 році в Чехії. Під час мирної акції протесту один зі студентів був поранений поліцією та помер. Його смерть стала причиною протестів, що прокотилися країною і привернули увагу окупаційної влади. Після наради з Адольфом Гітлером в Чехії закрили всі вищі навчальні заклади.

Саме 17 листопада сталися найкривавіші події того року. 1941 року Міжнародною радою студентів було вирішено зробити цей день пам’ятним. В Україні свято було запроваджено 1999 року президентом Леонідом Кучмою.

Також 17 листопада — Всесвітній день передчасно народженої дитини. Ініціатором створення свята став Європейський фонд допомоги новонародженим і вперше цей день відсвяткували у 2009 році. Згідно зі статистикою, кожна десята дитина народжується недоношеною. Мета свята — надавати всю необхідну інформацію про дану проблему.

Православні віряни шанують святих мучеників Нікандра єпископа Мирського і Єрмея. Через проповідування вони навернули багатьох людей до християнської віри. Правителі, які все ще поклонялися ідолам, дізналися про двох проповідників. За це Нікандра та Єрмея схопили і катували. Вони не відреклися від Христа, за що поплатилися життям.

Іменини святкують:

Ілля;

Олександр;

Іван;

Семен;

Степан;

Федір;

Фаїна.

Що не можна робити:

Не можна виносити гроші, їжу та інші речі з дому, щоб не втратити щастя. 17 листопада не можна було святкувати весілля або заводити нові знайомства, тому що хорошого результату не буде. Цього дня не давали гроші в борг, навіть якщо просили найближчі родичі.

Прикмети: