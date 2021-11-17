Коронавірус. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n163168-ne-v-tomu-napryamku-perebig-pandemiyi-koronavirusu-prokomentuvaly-u-vooz.html

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Коронавірус у світі активно поширюється, інфікуючи як дорослих, так і дітей. Наразі дельта-штам становить 99% випадків зараження COVID-19 у всьому світі.

Про це заявила технічна керівниця Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Марія Ван Керкхове, пише CNBC.

За даними ВООЗ, майже всі до 900 тис. випадків коронавірусу, зафіксовані за останні 60 днів у всьому світі, викликані так званим індійським штамом.

Дельта справді домінує… І є два цікаві варіанти — мю і лямбда, які ми також відстежуємо, але знову ж таки, коли присутній дельта, то дельта бере гору, — заявили у ВООЗ.

Ван Керкхове зазначила, що зараз спостерігається зростання смертності у Європі. Крім того, зафіксовано зростання заражень у всьому світі за останні чотири тижні.

Наразі пандемія рухається не в тому напрямку, — констатували у ВООЗ.

За даними НАН, цей штам коронавірусу в 1,6 раза заразніший, ніж британський штам, у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації, а ризик реанімації при інфікуванні збільшується в 1,45 раза.

Нагадаємо, генеральний директор компанії Pfizer Альберт Бурла вважає, що вакцинація від коронавірусу допоможе остаточно подолати пандемію.

Робити щеплення потрібно буде щороку. За даними вчених, через шість місяців після другого щеплення імунітет до коронавірусної інфекції починає падати.

Джерело: CNBC