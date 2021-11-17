Коронавірус за добу вбив 769 українців, госпіталізовано понад 4 тис. осіб

Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n163169-koronavirus-za-dobu-vbyv-769-ukrayinciv-gospitalizovano-ponad-4-tys-osib.html

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Коронавірус в Україні за минулу добу, 16 листопада, інфікував ще 18 тис. 668 людей, серед них 1 тис. 312 дітей та 403 медпрацівники.

У лікарні потрапили 4 тис. 468 осіб, від ускладнень хвороби померли 769 українців. За добу медики зробили 118 тис. 797 тестів. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

За весь час пандемії в Україні, за офіційними даними, захворіло 3 млн 263 тис. 417 осіб. Смертність залишається на високому рівні — від ускладнень померли 78 тис. 754 українців.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 тис. 609), Дніпропетровській (1 тис. 675), Одеській (1 тис. 504), Полтавській (1 тис. 168) і Запорізькій (1 тис. 87) областях.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, майже всі до 900 тис. випадків коронавірусу, зафіксовані за останні 60 днів у всьому світі, викликані дельта-штамом.