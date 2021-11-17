Визначилися 10 учасників чемпіонату світу з футболу - що чекає збірну України

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Збірна Україна зберегла шанси потрапити на чемпіонат світу з футболу. У вівторок, 16 листопада, визначилися 10 учасників чемпіонату світу з футболу від Європи.

Україна виграла у боснійців 2:0 на виїзді, а збірна Франції дотиснула Фінляндію і позбавила скандинавів шансів потіснити збірну Олександра Петракова з другого місця у групі.

У Європі завершилася кваліфікація до ЧС-2022, який пройде у Катарі. 10 переможців груп вже отримали путівки на ЧС, а володарі других місць поборються за вакансії в плей-офф, що залишилися.

Переможцями груп стали Англія, Бельгія, Німеччина, Данія, Іспанія, Нідерланди, Сербія, Франція, Хорватія та Швейцарія.

На другій позиції розташувалися Італія, Польща, Португалія, Росія, Північна Македонія, Туреччина, Україна, Уельс, Швеція та Шотландія. Вони й зіграють у стикових матчах.

Від Європи на чемпіонат світу залишилося розіграти три путівки. Окрім десяти збірних, які посіли другі місця, до них додалися ще дві за рейтингом у Лізі націй. Це Австрія та Чехія.

Жеребкування стикових турнірів для 12 команд відбудеться 26 листопада, а самі матчі відбудуться з 24 по 29 березня 20022 року.

Україна вийшла у плей-оф, де 12 збірних гратимуть за три путівки на чемпіонат світу.

Вони розподілені на шість сіяних та шість несіяних. Україна — несіяна. При жеребкуванні буде сформовано три «шляхи» по чотири збірні в кожному (перший раунд та другий). Для виходу на ЧС-2022 збірним доведеться вибити двох суперників.

У першому раунді (півфінал) сіяні гратимуть проти несіяних. Переможці цих матчів пройдуть у другий раунд (фінал), де гратимуть за путівку на ЧС-2022.

Обидва раунди складаються з одного матчу. У так званому «півфіналі» Україна гарантовано гратиме в гостях як несіяна.