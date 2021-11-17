Як будуть виплачувати тисячу за вакцинацію, розповів нардеп. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n163171-yak-budut-vyplachuvaty-tysyachu-za-vakcynaciu-rozpoviv-nardep.html

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Тисяча за вакцинацію — таку заяву зробив президент Володимир Зеленський. Ці гроші будуть своєрідним депозитом, який можна витратити лише на певний список послуг.

Як працюватиме «тисяча за вакцинацію від влади», розповів народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив, що у 2021 році на програму витратять 3 млрд грн бюджетних коштів, а звідки планують брати гроші у 2022 році — наразі невідомо.

Механізм:

на початку Кабміном формується перелік підприємств (КВЕДів);

потім підприємства, що належать до цих КВЕДів, перевіряються на критерії;

банки через POS-термінал повинні сортувати оплату підприємствам послуг саме за цією програмою;

одночасно громадяни в «Дії» проходять верифікацію та отримують спеціальну банківську картку;

Кабмін перераховує на цю картку гроші;

хто отримав картку, може використати гроші протягом чотирьох місяців у списку зареєстрованих у програмі підприємств.

Нардеп вважає, що таке нарахування грошей за вакцинацію «звучить вкрай утопічно і складно на кожному з етапів реалізації», тому влада ще може змінити цей механізм.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що кожен українець, який вакцинується від коронавірусу, отримає 1 тис. грн. Щоб отримати кошти, потрібно зробити два щеплення. Програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд грн. Стільки ж — на початку 2022 року.

Тисячу гривень можна буде витратити на культурні заходи, театри, концерти, книги, кіно, туризм Україною. Громадянин з цим сертифікатом чи депозитом зможе обрати кілька послуг, сумарна вартість яких не перевищуватиме 1 тис. грн. Це може бути поїздка в інше місто, відвідання музею чи театру, іншого культурного чи спортивного заходу.