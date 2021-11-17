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Ракурс
Посадка літака. Фото: Facebook

Українські пілоти посадили вертоліт на кратер діючого вулкану в Африці (ФОТО)

17 лис 2021, 10:08
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Українські пілоти посадили літак на кратер одного з найактивніших вулканів Африки — Ньямлагіра.

Посадка відбулася за завданням місії Організації об'єднаних націй (ООН). Про це повідомляє Командування об'єднаними силами на своїй сторінці в Facebook.

Посадка літака. Фото: Facebook

Посадка літака. Фото: Facebook

За словами командира 18 окремого вертолітного загону полковника Євгена Вакуленка, особливістю таких завдань є виконання польотів на великій висоті. Сам вулкан Ньямлагіра сягає 3 тис. 58 метрів, що значно ускладнює техніку пілотування вертольоту.

Але весь наш льотний склад має необхідні навички для виконання таких завдань, тому це не є для нас проблемою, — зазначив Вакуленко.

Наголошується, що дослідження вулканічної діяльності є надзвичайно важливим завданням, оскільки поруч із вулканом розташовується місто Гома, у якому проживає близько двох мільйонів мешканців. Своєчасне вивчення і прогнозування майбутніх вивержень науковцями дозволяє завчасно попередити місцеве населення про потенційну небезпеку.

Посадка літака. Фото: Facebook


Посадка літака. Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україну накрили повітряні маси з острова Ла-Пальма. За даними Укргідрометцентру, у повітрі — підвищений рівень концентрації діоксиду сірки. Він знаходиться у верхніх шарах атмосфери.

Джерело: Ракурс


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