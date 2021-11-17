Навчання. Фото: ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n163175-morpihy-ta-aviaciya-zsu-vidbyly-umovnyy-napad-poblyzu-okupovanogo-krymu-video.html

Ракурс

Військові навчання на Херсонщині поблизу Криму провели Збройні сили України (ЗСУ).

На одному з полігонів відбулися батальйонні тактичні навчання з бойовою стрільбою та залученням авіації. Про це повідомляє прес-служба Командування Операції об'єднаних сил (ООН).

У навчаннях узяли участь батальйон морської піхоти, посилений танковою ротою та підрозділом вертольотів армійської авіації.

За легендою навчань, передовий підрозділ за підтримки армійської авіації дав відсіч загону морської піхоти умовного противника, що намагався прорвати оборону. Крім того, морські піхотинці, за підтримки танків і артилерії, унеможливили просування основних сил противника вглиб оборони.

Після виконання бойової задачі військові здійснили рейд, зайняли панівні висоти та відкинули сили умовного противника. Під час тренувань особовий склад отримав практикувався у веденні бою, а командири всіх ланок відпрацювали взаємодію в умовах наближених до бойових.

Головна мета навчань полягала в тому, щоби кожен на своєму місці приймав своєчасні та обґрунтовані рішення. Саме тому нагальним аспектом даних навчань була перевірка рівня підготовки офіцерів, сержантів та солдат, а також формування в них високих морально-психологічних якостей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що протитанкові навчання Збройних сил України відбулися на Приазов’ї. На одному з військових полігонів під Маріуполем тривали змагання на найкращий розрахунок протитанкових ракетних комплексів.