Проїзд у Києві подорожчає. Фото: istock

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Проїзд у Києві істотно підвищать — разовий квиток коштуватиме 20 грн, а власникам карти киянина він обійдеться у 12 грн.

Підвищення пов’язують зі зростанням вартості складових тарифу. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації (КМДА) Микола Поворозник.

З моменту останнього підвищення тарифів у 2018 році виросли:

індекс споживчих цін;

мінімальна заробітна плата;

розмір тарифу на електричну енергію підвищився на 84%;

вартість дизельного пального збільшилася на 22,5%.

Нинішня ціна в комунальному транспорті давно не відповідає економічно обґрунтованому тарифу. За розрахунками КП «Київський метрополітен», обґрунтований тариф у метро — 22 грн. Проте ми розуміємо, що це велике фінансове навантаження на пасажирів, тому при розрахунку нових тарифів одне із завдань — залишити транспортні послуги диференційованими із системою знижок, — зазначив Поворозник.

Одна поїздка в комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка. У разі оплати проїзду з використанням багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина» вартість поїздки становитиме 12 грн.

Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки в комунальному транспорті становитиме від 15 до 20 грн — 15 грн при купівлі 50 поїздок, 20 грн — при купівлі 1−9 поїздок. Залишається також можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижками. Одна поїздка за проїзним квитком коштуватиме від 14,20 грн залежно від типу проїзного.

Місто зберігає пільги для всіх соціально-вразливих категорій населення. Наразі кияни мають можливість придбати наперед поїздки за ціною 6,50 грн і деякий час користуватися комунальним транспортом за старими цінами. Встановити нові тарифи заплановано з 1 січня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що тарифи на електроенергію в Україні зростатимуть високими темпами. Ріст цін на світло становитимуть 20−25% на рік.