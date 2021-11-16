Проезд. Фото: istock

https://racurs.ua/n163154-proezd-v-kieve-podorojaet-skolko-budet-stoit.html

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Проезд в Киеве существенно повысят — разовый билет будет стоить 20 грн, а владельцам карты киевлянина он обойдется в 12 грн.

Повышение связывают с ростом стоимости составляющих тарифа. Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) Николай Поворозник.

С момента последнего повышения тарифов в 2018 году выросли:

индекс потребительских цен;

минимальная заработная плата;

размер тарифа на электрическую энергию повысился на 84%;

стоимость дизельного горючего увеличилась на 22,5%.

Нынешняя цена в коммунальном транспорте давно не соответствует экономически обоснованному тарифу. По расчетам КП «Киевский метрополитен», обоснованный тариф в метро — 22 грн. Однако мы понимаем, что это большая финансовая нагрузка на пассажиров, поэтому при расчете новых тарифов одна из задач — оставить транспортные услуги дифференцированными с системой скидок, — отметил Поворозник.

Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета. В случае оплаты проезда с использованием многофункциональной электронной карты «Муниципальная карта «Карта киевлянина» стоимость поездки составит 12 грн.

Для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки в коммунальном транспорте будет составлять от 15 до 20 грн — 15 грн при покупке 50 поездок, 20 грн — при покупке 1−9 поездок. Остается также возможность приобретения месячных проездных билетов со скидками. Одна поездка по проездному билету будет стоить от 14,20 грн в зависимости от типа проездного.

Город сохраняет льготы для всех социально уязвимых категорий населения. Сейчас киевляне имеют возможность приобрести заранее поездки по цене 6,50 грн и некоторое время пользоваться коммунальным транспортом по старым ценам. Установить новые тарифы хотят с 1 января.

Напомним, ранее мы сообщали, что тарифы на электроэнергию в Украине будут расти высокими темпами. Рост цен на свет составит 20−25% в год.