Тысяча за вакцинацию — технология для электронного голосования, заявил Разумков

https://racurs.ua/n163152-tysyacha-za-vakcinaciu-tehnologiya-dlya-elektronnogo-golosovaniya-zayavil-razumkov.html

Ракурс

Экс-спикер Рады Дмитрий Разумков считает, что «Вовиной тысячей» власти пытаются сделать более распространенной «Дію» перед введением электронного голосования.

Он отметил, что помогать людям во время пандемии хорошо, но происходящее сейчас — «плохая технология».

Людям тысяча точно была бы не лишней. Но для многих пойти в кино или музей — непозволительная роскошь. Людям часто не хватает элементарных вещей. Кажется, что это делается под отдельные студии, которые делают информационный контент. Это стыдно, если честно, — сказал Разумков в кулуарах парламента.

Экс-спикер назвал программу помощи креативным индустриям технологией, с помощью которой власти пытаются внедрить «Дію», сделать ее более распространенной, чтобы затем внедрить электронное голосование. Разумков считает, что новшество от главы государства «не реанимирует рейтинг президента», поскольку «люди все понимают».

Давайте выйдем на улицу, спросим у людей. Если им дать 1 тыс. грн, что они на нее пойдут купят — одежду ребенку, еду себе, какие-то элементарные вещи или пойдут в музей? Я уверен, что из десяти человек девять ответят, что купят первое необходимое для них, — рассказал Разумков.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто получит две прививки, получит от государства 1 тыс. грн. Программа стартует 19 декабря. Сегодня представитель Зеленского объяснил, как именно потратят 3 млрд грн.

Разумков дважды болел коронавирусом и в начале октября сообщил, что все еще не вакцинировался от этой болезни.