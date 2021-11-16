Тисяча за вакцинацію - технологія для електронного голосування, заявив Разумков

https://racurs.ua/ua/n163152-tysyacha-za-vakcynaciu-tehnologiya-dlya-elektronnogo-golosuvannya-zayavyv-razumkov.html

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Екс-спікер Ради Дмитро Разумков вважає, що «Вовиною тисячею» влада намагається зробити більш поширеною «Дію» перед запровадженням електронного голосування.

Він зазначив, що допомагати людям під час пандемії добре, а те, що відбувається зараз — «погана технологія».

Людям тисяча точно була б не зайвою. Але для багатьох піти в кіно чи музей — недозволена розкіш. Людям часто не вистачає на елементарні речі. Здається, ніби це робиться під окремі студії, які роблять інформаційний контент. Це соромно, якщо чесно, — сказав Разумков у кулуарах парламенту.

Екс-спікер назвав програму допомоги креативним індустріям технологією, за допомогою якої влада намагається впровадити «Дію», зробити її більш поширеною — щоб потім впроваджувати електронне голосування. Разумков вважає, що новація від глави держави «не реанімує рейтинг президента», оскільки «люди все розуміють».

Давайте вийдемо на вулицю, запитаємо в людей. Якщо їм дати 1000 гривень, то вони що на неї підуть куплять — одежу дитині, їжу собі, якісь елементарні речі або підуть у музей? Я впевнений, що з десяти людей дев’ятеро дадуть відповідь, що куплять перше необхідне для них, — розповів Разумков.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, отримає від держави 1 тис. грн. Програма стартує 19 грудня. Сьогодні речник Зеленського пояснив, як саме витратять 3 млрд грн.

Разумков двічі хворів на коронавірус і на початку жовтня повідомив, що не вакцинувався від цієї хвороби.