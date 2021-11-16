Ткаченка фракція СН не відпустить, буде заручником. Фото: УП

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Давид Арахамія, голова фракції «Слуга народу», заявив, що «слуги» не голосуватимуть за звільнення міністра культури Олександра Ткаченка.

Про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає «Лівий берег».

Неправильно, коли фракція призначає міністра, а потім із новин дізнається, що він куда-то там псіханув і шо-то там написав. Я не думаю, що при такому підході є шанси бути звільненими. Просто не будемо голосувати, і все, буде заручник оцього процесу, — заявив Арахамія.

Очільник фракції наголосив, що Ткаченко мав би прийти на засідання фракції й повідомити, з якими позиціями він не погоджується й через що хоче йти. Наразі Ткаченко не надіслав запиту щодо свого звільнення.

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики також не підтримує плани Олександра Ткаченка піти у відставку з посади міністра культури та інформаційної політики.

Наш комітет не підтримує цю заяву (Ткаченка про відставку — ред). У нас була розмова з паном Олександром — і ми сподіваємося, що всі розбіжності будуть вирішені належним чином і міністерство продовжить працювати на чолі з чинним міністром Ткаченка, — заявив голова комітету Микита Потураєв.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міністр культури Олександр Ткаченко 11 листопада офіційно подав у відставку.

Джерело: Лівий берег