Ткаченко фракция СН не отпустит, он будет заложником. Фото: УП

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Давид Арахамия, глава фракции «Слуга народа», заявил, что «слуги» не будут голосовать за увольнение министра культуры Александра Ткаченко.

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает «Левый берег».

Неправильно, когда фракция назначает министра, а потом из новостей узнает, что он куда-то там психанул и что-то там написал. Я не думаю, что при таком подходе есть шансы быть уволеным. Просто не будем голосовать и все, будет заложником этого процесса, — заявил Арахамия.

Глава фракции подчеркнул, что Ткаченко должен был прийти на заседание фракции и сообщить, с какими позициями он не соглашается и из-за чего хочет уйти. Пока Ткаченко не давал запроса на свое увольнение.

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики также не поддерживает планы Александра Ткаченко уйти в отставку с должности министра культуры и информационной политики.

Наш комитет не поддерживает это заявление (Ткаченко об отставке — ред). У нас был разговор с господином Александром — и мы надеемся, что все разногласия будут решены должным образом и министерство продолжит работать во главе с действующим министром Ткаченко, — заявил глава комитета Никита Потураев.



Напомним, ранее мы сообщали, что министр культуры Александр Ткаченко 11 ноября официально подал в отставку.

Источник: Левый берег