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Газопровод «Северный поток-2» угрожает стабильности снабжения газом украинских городов, фото: «Укринформ»

«Северный поток-2» отключит от газа пять городов Украины (СПИСОК)

16 ноя 2021, 16:25
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Газопровод «Северный поток-2», призванный через Балтийское море напрямую соединить Россию и Германию, несет прямую угрозу безопасности поставок газа в Украину.

Об этом отмечает пресс-служба Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ).

Каждый запуск газопровода Газпрома в обход Украины уменьшал использование украинской ГТС для транзита, — подчеркивают в компании — Существует значительный риск, что запуск «Северного потока-2» приведет к аналогичным последствиям и украинский маршрут окончательно потеряет транзитные объемы российского газа.

В ОГТСУ предупреждают, что в результате сразу пять городов лишатся газоснабжения, сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на комментарий госкомпании.

Речь идет, в частности, о населенных пунктах, расположенных вблизи границы с Россией и Молдовой:

  • Могилеве-Подольском Винницкой области, газ в который поступает через территорию Молдовы;
  • городе Волчанске Харьковской области, селе Воеводском и поселке Троицком Луганской области, газ к которым поступает через газопроводы-отводы, подключенные на территории РФ;
  • есть риски для части приграничных потребителей Одесской области, получающих газ с территории Молдовы.

Сетью ГТС Молдовы владеет и управляет компания «Молдовагаз» — дочерняя компания российского газового монополиста «Газпрома».

В ОГТСУ подчеркивают, что в случае запуска «Северного потока-2» будут вынуждены изменить режим работы украинской ГТС с транзитного на обслуживание исключительно внутренних маршрутов.


Нам будет недоступен виртуальный реверс, который в этом году обеспечил почти 90% импорта газа в Украину. Европа, вероятно, потеряет возможность пользоваться украинскими хранилищами газа, в которых, напомним, в 2020 году хранились около 10 млрд куб. м газа европейских компаний, — подчеркивается в сообщении.

Источник: «РБК-Украина», пресс-служба ОГТСУ


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