Берлин приостановил сертификацию «Северного потока-2»

https://racurs.ua/n163130-berlin-priostanovil-sertifikaciu-severnogo-potoka-2.html

Ракурс

Сертификацию газопровода «Северный поток-2» приостановила Германия. В заявлении говорится, что оператор Nord Stream 2 должен иметь соответствующую законам ФРГ организационную форму.

Для запуска трубопровода России нужно получить официальную сертификацию от властей Германии. Об этом сообщили на сайте регулятора.

Агентство Bloomberg также назвало причину временной остановки сертификации. Так как штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в Швейцарии, для управления частью трубопровода, расположенной на немецкой территории, оператор решил основать дочернюю компанию в Германии.

Процедура сертификации будет приостановлена до тех пор, пока основные активы и человеческие ресурсы не перейдут полностью дочерней компании.

Российский концерн «Газпром» 4 октября начал заполнять газом первую нитку газопровода «Северный поток-2».

«Ракурс» сообщал, что «Нафтогаз Украины» примет участие в процедуре сертификации оператора «Северного потока-2». В руководстве НАК объяснили, что основная позиция «Нафтогаза» состоит в том, что газопровод нельзя сертифицировать, ведь он не отвечает полностью европейскому законодательству.