Сыр из водорослей создали ученые. Фото: Sophie'S BioNutrients

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Сыр из водорослей создали в Сингапуре — этот продукт на вкус как сыр чеддер.

Разработала сыр из фотосинтетических микроводорослей и белковой муки биотехнологическая компания из Сингапура Sophie’s BioNutrients. Ранее компания разработала безлактозное молоко из водорослей и протеиновую муку. Основой нового безлактозного сыра тоже стали микроводоросли, которые богаты на питательные вещества. Микроводоросли для сыра выращивают в специальных биореакторах, поскольку для жизни и питания им необходим углекислый газ и источник света. Об этом заявил соучредитель и генеральный директор компании-производителя Юджин Ван, передает DailyMail.

По его словам, этот сыр предназначен для веганов и будет производиться как обычными полутвердыми кусочками, так и в виде так называемого сырного масла, которое можно добавить в бутерброд или намазать на хлеб. Одна порция (примерно 28 граммов) такого творога содержит двойную суточную норму витамина В12.

Компания-производитель сейчас ведет переговоры с несколькими европейскими фирмами, чтобы вывести свои продукты на новый рынок.

Напомним, Сингаруп стал первой страной в мире, которая позволила продавать искусственную курятину как продовольственный продукт. Изначально искусственная курица будет стоить столько же, как и обычная в ресторанах.

Источник: DailyMail