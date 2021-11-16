Сир з водоростей створили вчені. Фото: Sophie's BioNutrients

https://racurs.ua/ua/n163129-syr-z-vodorostey-dlya-veganiv-stvoryly-vcheni.html

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Сир з водоростей створили у Сінгапурі — цей продукт на смак як сир чеддер.

Розробила сир з фотосинтетичних мікроводоростей та білкового борошна біотехнологічна компанія з Сінгапуру Sophie’s BioNutrients. Раніше компанія розробила безлактозне молоко з водоростей та протеїнове борошно. Основою нового безлактозного сиру теж стали мікроводорості, які багаті на поживні речовини. Мікроводорості для сиру вирощують у спеціальних біореакторах, оскільки для життя і харчування їм необхідний вуглекислий газ і джерело світла. Про це заявив співзасновник і генеральний директор компанії-виробника Юджин Ван, передає DailyMail.

За його словами, цей сир призначений для веганів і буде виготовлятися як звичайними напівтвердими шматочками, так і у вигляді так званого сирного масла, яке можна додати в бутерброд або намазати на хліб. Одна порція (приблизно 28 грамів) такого сиру містить подвійну добову норму вітаміну В12.

Компанія-виробник зараз веде переговори з кількома європейськими фірмами, щоб вивести свої продукти на новий ринок.

Нагадаємо, Сінгаруп став першою країною у світі, яка дозволила продавати штучну курятину як продовольчий продукт. Спочатку штучна курка коштуватиме стільки ж, як і звичайна в ресторанах.

Джерело: DailyMail