Берлін призупинив сертифікацію «Північного потоку-2». Фото: golos.com.ua

https://racurs.ua/ua/n163130-berlin-pryzupynyv-sertyfikaciu-pivnichnogo-potoku-2.html

Ракурс

Сертифікацію газопроводу «Північний потік-2» призупинила Німеччина. У заяві йдеться про те, що оператор Nord Stream 2 повинен мати відповідну законам ФРН організаційну форму.

Для запуску трубопроводу Росії необхідно отримати офіційну сертифікацію від влади Німеччини. Про це повідомили на сайті регулятора.

Агентство Bloomberg також назвало причину тимчасової зупинки сертифікації. Оскільки штаб-квартира Nord Stream 2 AG знаходиться у Швейцарії, для управління частиною трубопроводу, розташованої на німецькій території, оператор вирішив заснувати дочірню компанію у Німеччині.

Процедуру сертифікації буде призупинена, поки основні активи та людські ресурси не перейдуть повністю дочірній компанії.

Російський концерн «Газпром» 4 жовтня почав заповнювати газом першу нитку газопроводу «Північний потік-2».

«Ракурс» повідомляв, що «Нафтогаз України» візьме участь у процедурі сертифікації оператора «Північного потоку-2». У керівництві НАК пояснили, що основна позиція «Нафтогазу» полягає в тому, що газопровід не можна сертифікувати, адже він не відповідає повністю європейському законодавству.