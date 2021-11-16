Газогін «Північний потік-2» загрожує стабільності постачання газом українських міст, фото: «Укрінформ»

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Газогін «Північний потік-2», покликаний через Балтійське море напряму з'єднати Росію та Німеччину несе пряму загрозу безпеці постачання газу в Україні.

Про це наголошує прес-служба Оператора газотранспортної системи України (ОГТСУ).

Кожен запуск газогону Газпрому в обхід України зменшував використання української ГТС для транзиту, — наголошують у компанії — Існує значний ризик, що запуск «Північного потоку-2» призведе до аналогічних наслідків і український маршрут остаточно втратить транзитні обсяги російського газу.

У ОГТСУ попереджають, що в результаті відразу п’ять міст втратять газопостачання, повідомляє агентство «РБК-Україна» з посиланням на коментар держкомпанії.

Йдеться, зокрема, про населені пункти, розташовані поблизу кордону з Росією та Молдовою:

Могилів-Подільський Вінницької області, газ до якого надходить через територію Молдови;

місто Вовчанськ Харківської області, село Воєводське і селище Троїцьке Луганської області, газ до яких надходить через газогони-відводи, які підключені на території РФ;

є ризики для частини прикордонних споживачів Одеської області, які отримують газ із території Молдови.

Мережею ГТС Молдови володіє та управляє компанія «Молдовагаз» — дочірня компанія російського газового монополіста «Газпрому».

В ОГТСУ зазначають, що в разі запуску «Північного потоку-2» будуть вимушені змінити режим роботи української ГТС з транзитного на обслуговування виключно внутрішніх маршрутів.

Нам буде недоступний віртуальний реверс, який цього року забезпечив майже 90% імпорту газу до України. Натомість Європа ймовірно втратить можливість користуватись українськими сховищами газу, у яких, нагадаємо, в 2020 році зберігалось близько 10 млрд куб. м газу європейських компаній, — наголошується в повідомленні.

Джерело: Джерело: «РБК-Україна», прес-служба ОГТСУ