Не проп'єш і не викуриш - в Зеленського розтлумачили суть премії за вакцинацію

https://racurs.ua/ua/n163133-ne-propiesh-i-ne-vykurysh-v-zelenskogo-roztlumachyly-sut-premiyi-za-vakcynaciu.html

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Премію за вакцинацію, яку президент Володимир Зеленський обіцяв виплатити повністю щепленим від коронавірусу українцям, неможливо буде отримати готівкою.

Спікер президента Сергій Никифоров у коментарі «Українській правді» розповів, що ці гроші будуть своєрідним депозитом, який можна витратити на певний перелік послуг.

Це масштабна програма з підтримки бізнесу. Влада не безпосередньо дає гроші бізнесу, а виплачує людям і підтримує їх рішення вакцинуватися. Ми вбиваємо одним пострілом двох зайців. Це не живі гроші, їх не можна буде витратити на горілку та цигарки, — зазначив Никифоров.

Речник Зеленського сказав, що премія буде у формі сертифікату, цифрового ваучера чи депозиту, за посередництвом яких можна буде витратити на певний перелік послуг та товарів.

Перелік послуг сформували таким чином, щоб підтримати галузі, які, на думку влади, найбільше постраждали від пандемії коронавірусу та карантинних обмежень.

Нагадаємо, що тисячу гривень можна буде витратити на культурні заходи, театри, концерти, книги, кіно, туризм Україною. Громадянин з цим сертифікатом чи депозитом зможе обрати кілька послуг, сумарна вартість яких не перевищуватиме 1 тис. грн. Це може бути поїздка в інше місто, відвідання музею чи театру, іншого культурного чи спортивного заходу.

Никифоров також уточнив, що наразі технічна сторона цього процесу ще розробляється. Програма стартує з 19 грудня. Вона коштуватиме держбюджету щонайменше 3 млрд грн.

Джерело: УП