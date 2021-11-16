Жінка повністю позбулася ВІЛ без лікування – подробиці. Фото:100lifekyiv.org

https://racurs.ua/ua/n163131-jinka-povnistu-pozbulasya-vil-bez-likuvannya-podrobyci.html

Ракурс

ВІЛ — вірус імунодефіциту людини — руйнує та послаблює функцію імунних клітин у людини. Жінка з Аргентини стала другою людиною, яка позбулася ВІЛ без втручання лікарів.

Організм жінки з невідомих причин очистився від вірусу за чотири роки. Пацієнтка належала до невеликої групи людей, які були заражені ВІЛ, але в них протягом багатьох років не проявляються ознаки хвороби. Про унікальний випадок дослідники розповіли в журналі Annals of Internal Medicine.

30-річна аргентинка з міста Есперанса дізналася про свій діагноз у 2013 році. Весь цей час вона не приймала жодних антиретровірусних препаратів, крім періоду вагітності. Її організм успішно справлявся із вірусом самостійно. Колишньому хлопцеві пацієнтки пощастило менше — він помер від СНІДу.

Вчені проаналізували 1,5 млрд зразків клітин крові та тканин жінки, але ніде не виявили життєздатних вірусних частинок. Ознак будь-яких захворювань, що супроводжують ВІЛ, пацієнтка теж не мала.

Дослідники не розкривають особу жінки та називають її «пацієнткою з Есперанси». Вони відзначають, що жінка красива, спортивна, а її новонароджена дитина та нинішній партнер ВІЛ-негативні.

Досі був відомий лише один випадок одужання без медичного втручання — 67-річна мешканка Сан-Франциско позбулася ВІЛ, проживши з ним 30 років.

Джерело: Annals of Internal Medicine