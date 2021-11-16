Найпоширенішу групу крові в Україні і Європі назвали вчені

https://racurs.ua/ua/n163132-nayposhyrenishu-grupu-krovi-v-ukrayini-i-ievropi-nazvaly-vcheni.html

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Найпоширенішу групу крові в Україні і Європі назвали вчені. Друга група крові, яка домінує серед українського населення, також переважає й у мешканців країн Європи.

Антигени в крові визначають класифікацію групи крові: існує вісім загальних груп крові, а з різними комбінаціями антигенів та класифікацій всього 36 груп крові людини, пише Visual Capitalist.

Із 7,9 млрд людей, які проживають в 195 країнах світу на семи континентах, найбільш поширеною групою крові є 0+ (понад 39% світового населення). Найрідкіснішою групою крові є AB-, лише 0,40% людей мають цю групу крові.

В Азії домінує група 0+, також відносно поширена група B. Цю групу крові має майже 20% населення Китаю, вона поширена в Індії та інших країнах Центральної Азії.

В Південній Америці 70% населення мають групу крові 0, також вона найпоширеніша у Канаді та США.

В Африці широко представлена група крові 0+. Проте у Лівії, Конго, Єгипті і Гані більше людей із групою крові O-, ніж з AB+.

В Європі майже 40% мешканців Данії, Норвегії, Австрії та України мають групу крові А.

В Океанії переважає група крові O+ та A+.