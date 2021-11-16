Самую распространенную группу крови в Украине и Европе назвали ученые

https://racurs.ua/n163132-samuu-rasprostranennuu-gruppu-krovi-v-ukraine-i-evrope-nazvali-uchenye.html

Ракурс

Наиболее распространенную группу крови в Украине и Европе назвали ученые. Вторая группа крови, доминирующая среди украинского населения, также преобладает и у жителей стран Европы.

Антигены в крови определяют классификацию группы крови: существует восемь общих групп крови, а с разными комбинациями антигенов и классификаций всего 36 групп крови человека, пишет Visual Capitalist.

Из 7,9 млрд человек, проживающих в 195 странах мира на семи континентах, наиболее распространенной группой крови является 0+ (более 39% мирового населения). Самой редкой группой крови является AB-, только 0,40% людей имеют эту группу крови.

В Азии доминирует группа 0+, также относительно распространена группа B. Эту группу крови имеют почти 20% населения Китая, она распространена в Индии и других странах Центральной Азии.

В Южной Америке 70% населения имеют группу крови 0, также она наиболее распространена в Канаде и США.

В Африке широко представлена группа крови 0+. Однако в Ливии, Конго, Египте и Гане больше людей с группой крови O-, чем с AB+.

В Европе около 40% жителей Дании, Норвегии, Австрии и Украины имеют группу крови А.

В Океании преобладают группы крови O+ и A+.