Женщина полностью избавилась от ВИЧ без лечения – подробности

https://racurs.ua/n163131-jenschina-polnostu-izbavilas-ot-vich-bez-lecheniya-podrobnosti.html

Ракурс

ВИЧ — вирус иммунодефицита человека — разрушает и ослабляет функцию иммунных клеток у человека. Женщина из Аргентины стала вторым человеком, избавившимся от ВИЧ без вмешательства врачей.

Организм женщины по неизвестным причинам очистился от вируса за четыре года. Пациентка относилась к небольшой группе людей, которые заражены ВИЧ, но у них в течение многих лет не проявляются признаки болезни. Об уникальному случае исследователи рассказали в журнале Annals of Internal Medicine.

30-летняя аргентинка из города Эсперанса узнала о своем диагнозе в 2013 году. Все это время она не принимала никаких антиретровирусных препаратов, за исключением периода беременности. Ее организм успешно справлялся с вирусом самостоятельно. Бывшему молодому человеку пациентки повезло меньше — он умер от СПИДа.

Ученые проанализировали 1,5 млрд образцов клеток крови и тканей женщины, но нигде не обнаружили жизнеспособных вирусных частиц. Признаков каких-либо заболеваний, сопутствующих ВИЧ, у пациентки тоже не было.

Исследователи не раскрывают личность женщины и называют ее «пациенткой из Эсперансы». Они отмечают, что женщина красива, спортивна, а ее новорожденный ребенок и нынешний партнер ВИЧ-отрицательны.

До сих пор был известен только один случай излечения без медицинского вмешательства — 67-летняя жительница Сан-Франциско избавилась от ВИЧ, прожив с ним 30 лет.

Источник: Annals of Internal Medicine