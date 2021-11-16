Не пропьешь и не прокуришь — у Зеленского объяснили суть премии за вакцинацию

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Премию за вакцинацию, которую президент Владимир Зеленский обещал выплатить полностью привитым от коронавируса украинцам, невозможно будет получить наличными.

Спикер президента Сергей Никифоров в комментарии «Украинской правде» рассказал, что эти деньги будут своеобразным депозитом, который можно потратить только на определенный перечень услуг.

Это масштабная программа поддержки бизнеса. Власть не напрямую дает деньги бизнесу, а выплачивает людям и поддерживает их решение вакцинироваться. Мы убиваем одним выстрелом двух зайцев. Это не живые деньги, их нельзя будет потратить на водку и сигареты, — отметил Никифоров.

Спикер Зеленского сказал, что премию выплатят в форме сертификата, цифрового ваучера или депозита, посредством которых деньги можно будет потратить на определенный перечень услуг и товаров.

Перечень услуг сформирован таким образом, чтобы поддержать отрасли, которые, по мнению властей, больше всего пострадали от пандемии коронавируса и карантинных ограничений.

Напомним, что тысячу гривен можно будет потратить на культурные мероприятия, театры, концерты, книги, кино, туризм по Украине. Гражданин с этим сертификатом или депозитом сможет выбрать несколько услуг, суммарная стоимость которых не превысит 1 тыс. грн. Это может быть поездка в другой город, посещение музея или театра, другого культурного или спортивного мероприятия.

Никифоров также уточнил, что техническая сторона этого процесса еще разрабатывается. Программа стартует с 19 декабря. Она будет стоить госбюджету не менее 3 млрд грн.

Источник: УП