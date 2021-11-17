Резкое подорожание проезда в Киеве объяснил Кличко

Кличко. Фото: istock

https://racurs.ua/n163177-rezkoe-podorojanie-proezda-v-kieve-obyasnil-klichko.html

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Виталий Кличко, мэр Киева, объяснил повышение стоимости проезда в общественном транспорте со следующего года.

По его словам, такое решение было вынужденным шагом. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Он рассказал, что в транспортной отрасли сформировалась сложная ситуация, и цена на проезд давно не соответствует его себестоимости.

Мы делаем все, чтобы киевляне могли с комфортом передвигаться по городу. Для жителей столицы проезд будет стоить 12 гривен по наличию «карточки киевлянина». Для пассажиров, пользующихся проездными билетами, цена одной поездки будет составлять 14 гривен 20 копеек. Если человек приехал из другого города и хочет купить разовую поездку или всего несколько, то его проезд будет стоить 20 гривен, — сказал он.

Он отметил, что стоимость электроэнергии, горючего, расходных материалов существенно возросла. Также нужно платить зарплату транспортникам, ремонтировать и обслуживать подвижной состав и покупать новый общественный транспорт. И Киев последним из крупных городов Украины повышает стоимость проезда.

Город сохраняет льготы на проезд для всех социально-уязвимых категорий населения. Хотя государство и не компенсирует эти расходы городскому бюджету.

Напомним, ранее мы сообщали, что проезд в Киеве существенно повысят — разовый билет будет стоить 20 грн, а владельцам карты киевлянина он обойдется в 12 грн. Повышение связывают с ростом стоимости составляющих тарифа.