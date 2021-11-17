Лукашенко признали легитимным — Меркель критикуют за звонок в Беларусь

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Ангелу Меркель, исполняющую обязанности канцлера ФРГ, критикуют за разговор с Александром Лукашенко по поводу ситуации на границе Беларуси и Польши.

Немецкого лидера в своей стране, а также в Эстонии и Польше упрекают, что она таким образом пошла вопреки позиции ЕС и фактически признала Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Звонок Меркель стал первым для Лукашенко с лета 2020 года. С начала кровавого разгона митингующих к самопровозглашенному президенту Беларуси не обращались лидеры Евросоюза, не признавшего официальные результаты голосования.

Поэтому телефонный разговор Меркель с правителем Беларуси вызвал резкую критику.

Депутат Бундестага от «зеленых» Омид Нурипур назвал звонок Лукашенко «ужасным сигналом», сообщает DW.

Глава комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон также считает, что Меркель признала Лукашенко легитимным президентом.

Кроме того, она сделала это в обход Польши, а это бы очень понравилось президенту РФ Владимиру Путину, — цитирует Михкельсона ЭRR.

Критически прокомментировал 50-минутный разговор и вице-премьер Польши Ярослав Качиньский. Он в эфире «Польского радио» отметил, что «интернационализация необходима, но не настолько, чтобы вести переговоры над нашими головами и делать подобные предложения».

Меркель и Лукашенко в понедельник обсудили ситуацию на границе Беларуси и Польши, в частности необходимость гуманитарной помощи находящимся там мигрантам и беженцам. Меркель и Лукашенко договорились продолжить обсуждение этих вопросов — это значит, что состоится повторный звонок.

Беларусское госагентство «БелТА» написало, что Меркель обсудит ситуацию на польско-белорусской границе с членами Евросоюза.

Напомним, что с конца мая Беларусь не препятствует и отчасти способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. В ноябре несколько тысяч претендентов на статус беженцев в ЕС под контролем силовиков Лукашенко направились к границе с Польшей.