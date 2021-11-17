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Штрафы за продажу лекарств детям поддержал Рада. Фото: Конкурент
Штрафы за продажу лекарств детям поддержал Радаhttps://racurs.ua/n163179-shtrafy-za-prodaju-lekarstv-detyam-podderjal-rada.htmlРакурс
Верховная Рада ввела строгие штрафы за продажу лекарственных средств детям. 315 народных депутатов поддержали в целом законопроект № 5123−1.
Эта инициатива направлена на ограничение доступа подростков к лекарственным средствам. Об этом сообщил глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
По статистике, в 60% случаев дети-самоубийцы используют лекарственные средства, чтобы покончить с собой. Для них это самый доступный способ суицида.
Законопроект № 5123−1 предусматривает штрафы за нарушение запрета продажи лекарств детям. Аптекари и курьеры при первом нарушении будут оштрафованы с 3,4 тыс. грн до 5,1 тыс. грн. За повторное нарушение в течение года — от 5,1 тыс. грн. до 6,8 тыс. грн.
Напомним, летом парламент поддержал закон о запрете продаж медицинских препаратов детям до 14 лет. В августе после подписи президента он начал действовать.
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