Бабушки любят внуков больше, чем собственных детей. Фото: shkola-zhyttia.com.ua

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Бабушки имеют к внукам большую эмоциональную привязанность, чем к собственным детям.

Чрезмерную любовь бабушек к внукам объяснили ученые Эморийского университета в США. Исследователи провели эксперимент с участием 50 женщин, имеющих хотя бы одного внука в возрасте от трех до 12 лет. Бабушки рассматривали фотографии своих внуков и детей, а еще снимки незнакомых детей и взрослых. В это время исследователи следили за работой их мозга с помощью функциональной МРТ. Об этом пишет журнал Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

В ходе исследования выяснилось, что, когда женщины видели изображения внуков, у них активировались области мозга, связанные с эмоциональной эмпатией. Ученые объясняют, что бабушки стремятся понять чувства потомков своих детей. Они радуются в ответ на радость внуков, а грусть малышей тоже вызывает у старушек грусть.

Также ученые обнаружили, что при просмотре фотографий детей у бабушек активировались зоны мозга, связанные с когнитивной эмпатией. При этом эмоциональная эмпатия отличается от когнитивной: при первой люди способны чувствовать то, что чувствует другой человек, а при второй — понимать, что он чувствует и по каким причинам. Таким образом, первый вид эмпатии предполагает более глубокую эмоциональную связь, чем второй.

По словам профессора антропологии Джеймса Риллинга, у маленьких детей, вероятно, развились черты, позволяющие манипулировать не только материнским мозгом, но и мозгом бабушек. Ученый отмечает, что взрослые дети не имеют таких же милых черт, которые имеют малыши, поэтому бабушки отдают предпочтение именно малышам.

Напомним, американские ученые установили, что аутизм у детей может возникать из-за инфекционных заболеваний. Иммунное сотрясение, пережитое в раннем возрасте, может заставить сработать аутистическую мутацию.

Источник: Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences