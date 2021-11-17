Киев объявил «космическую» цену проездных, регулятор готов отменить подорожание

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Власти Киева опубликовали проект распоряжения о повышении стоимости проездных билетов в столице.

Больше всего пострадают студенты — цена на их безлимитный проездной составит примерно 1,5 тыс. грн. Нынешняя цена «безлимита» — 650 грн.

Обычный проездной без ограничений количества поездок обойдется в 2 тыс. 990 грн (сейчас 1,3 тыс.).

В проекте КГГА изложила также цены для остальных проездных.

Власти столицы также планируют оставить безлимитные проездные на одни, двое и трое суток. Билет на 24 ч будет стоить 250 грн (сейчас 100), на 48 ч — 375 грн (сейчас 150), на 72 ч — 500 грн (сейчас 200 грн).

Тем временем глава Государственной регуляторной службы (ГРС) Алексей Кучер заявил, что перед решением о повышении стоимости проезда в Киеве мэр города Виталий Кличко должен изучить позицию ГРС по этому поводу.

Если ГРС приходит к выводу, что это повышение нецелесообразно или неадекватно, или если Киевсовет не исследовал все альтернативные пути решения проблемы — решение не может быть принято, — цитирует Кучера пресс-службы ГРС.

Нарушение требований регуляторного законодательства может послужить основанием для отмены решения о повышении тарифов на проезд в судебном порядке.

Кроме того, представители партии власти «Слуга народа» в Киеве и Верховной Раде также против повышения цен на проезд и ищут юридические механизмы, как этого не допустить. В пресс-службе СН рассказали, что депутаты будут инициировать проведение полного аудита функционирования общественного транспорта Киева.

Напомним, что тариф на проезд в коммунальном транспорте столицы с 1 января вырастет с 8 грн до 20 грн, для владельцев карты киевлянина он будет стоить 12 грн.

Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн, если пассажир приобретет разовый билет.