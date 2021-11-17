Київ оголосив “космічну” ціну проїзних, регулятор готовий скасувати подорожчання

https://racurs.ua/ua/n163198-kyyiv-ogolosyv-kosmichnu-cinu-proyiznyh-regulyator-gotovyy-skasuvaty-podorojchannya.html

Ракурс

Влада Києва опублікувала проект розпорядження про підвищення вартості проїзних квитків у столиці.

Чи не найбільше постраждають студенти — ціна на їхній безлімітний проїзний становитиме приблизно 1,5 тис. грн. Нинішня ціна «безліміту» — 650 грн.

Звичайний проїзний без обмежень кількості поїздок коштуватиме 2 тис. 990 грн (зараз 1,3 тис.).

У проекті КМДА виклала також ціни для решти проїзних.

Влада столиці також планує залишити безлімітні проїзні на одну, дві та три доби. Квиток на 24 год. коштуватиме 250 грн (зараз 100), на 48 год. — 375 грн (зараз 150), на 72 год. — 500 грн (зараз 200 грн).

Тим часом голова Державної регуляторної служби (ДРС) Олексій Кучер заявив, що перед рішенням про підвищення вартості проїзду у Києві мер міста Віталій Кличко мав би отримати позицію ДРС.

Якщо ДРС дійде висновку, що це підвищення є недоцільним або неадекватним, чи якщо Київрада не дослідила всі альтернативні шляхи вирішення проблеми — рішення не може бути прийнято, — цитує Кучера прес-слуєба ДРС.

Порушення вимог регуляторного законодавства може стати підставою для скасування рішення про підвищення тарифів на проїзд у судовому порядку.

Крім того, представники партії влади «Слуга народу» у Києві та у Верховній Раді також проти підвищення цін на проїзд і шукають юридичні механізми, як цього не допустити. У прес-службі СН розповіли, що депутати ініціюватимуть проведення повного аудиту функціонування громадського транспорту Києва.

Нагадаємо, що тариф на проїзд у комунальному транспорті столиці з 1 січня зросте з 8 грн до 20 грн, для власників «картки киянина» він коштуватиме 12 грн.

Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн, якщо пасажир придбає разовий квиток.