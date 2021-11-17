Вчені встановили, який з 11 варіантів «Дельти» панує в Україні

Коронавірус. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163197-vcheni-vstanovyly-yakyy-z-11-variantiv-delty-panuie-v-ukrayini.html

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Коронавірус в Україні вирує через спалах мутації «Дельта». З’ясувалося, що в майже 60% зразків — «материнський» варіант, який ще називають індійським.

Водночас вчені виявили ще 10 інших варіантів штаму «Дельта», які походять зі США, з Великої Британії, а також з Африки. Про це повідомляє Інститут молекулярної біології й генетики.

Науковці дослідили 75 зразків, зібрані Міністерством охорони здоров’я (МОЗ) наприкінці вересня. Дослідження проводили на замовлення Ради національної безпеки та оборони України (РНБО).

У червні-серпні 2021 року штам «Дельта» виявили лише в половині досліджуваних зразків, решта — штам «Альфа», також відомий як британський, який почав широко розповсюджуватися на початку 2021 року

Мутовані варіанти штаму «Дельта» відрізняються критичними змінами в ділянках вірусу, що відповідають за швидкість розмноження вірусу в клітині та реактивність імунної системи людини. Тобто вони швидше розповсюджуються. Наявні вакцини дієві проти цих штамів.

Загалом із лютого 2021 року науковці проаналізували 159 зразків вірусу SARS-CoV — 2, взятих у хворих віком від 13 до 85 років. Майже всі ці пацієнти (95,6%) були госпіталізовані із середньою та важкою формою ковіду.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Дельта» штам коронавірусної інфекції COVID-19 шириться Україною. У Міністерстві охорони здоров’я вказують, що нова хвиля «ковіду» характеризується значним зростанням споживання кисню госпіталізованими пацієнтами.