Ученые установили, какой из 11 вариантов «Дельты» распространен в Украине

Коронавирус. Фото: istock

https://racurs.ua/n163197-uchenye-ustanovili-kakoy-iz-11-variantov-delty-rasprostranen-v-ukraine.html

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Коронавирус в Украине бушует из-за вспышки мутации «Дельта». Выяснилось, что почти 60% образцов — «материнский» вариант, который еще называют индийским.

В то же время ученые обнаружили еще 10 других вариантов штамма «Дельта» из США, Великобритании, а также из Африки. Об этом сообщает Институт молекулярной биологии и генетики.

Ученые исследовали 75 образцов, собранных Минздравом в конце сентября. Исследования проводили по заказу Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

В июне-августе 2021 года штамм «Дельта» обнаружили лишь в половине исследуемых образцов, остальные — штамм «Альфа», также известный как британский, который начал широко распространяться в начале 2021 года.

Мутировавшие варианты штамма «Дельта» отличаются критическими изменениями в участках вируса, которые отвечают за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы человека. То есть, они быстрее распространяются. Имеющиеся вакцины действенны против этих штаммов.

В целом с февраля 2021 года ученые проанализировали 159 образцов вируса SARS-CoV-2, взятых у больных в возрасте от 13 до 85 лет. Почти все эти пациенты (95,6%) были госпитализированы со средней и тяжелой формой коронавируса.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Дельта» штамм коронавирусной инфекции COVID-19 распространяется по Украине. В Министерстве здравоохранения указывают, что новая волна «ковида» характеризуется значительным ростом потребления кислорода госпитализированными пациентами.