Кого украинцы обвиняют в COVID-эпидемии – президента или антивакцинаторов

https://racurs.ua/n163196-kogo-ukraincy-obvinyaut-v-covid-epidemii-prezidenta-ili-antivakcinatorov.html

Ракурс

Коронавирус в Украине имеет высокие показатели заболевания. Социологи опросили украинцев, чтобы «найти виновных» в этой ситуации.

40% респондентов считают, что никто не виноват в росте заболеваемости коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

Каждый пятый украинец (21%) обвиняет в ухудшении эпидемиологической ситуации людей, которые отказались вакцинироваться.

15% опрошенных считают виновным Министерство здравоохранения. На местные власти жалуются 2%, еще 7−8% обвиняют президента и Кабинет министров.

В самопроизвольные причины роста заболеваемости чаще верят те, кто не хочет вакцинироваться. Вакцинированные и те, кто намерен это сделать, чаще обвиняют в росте эпидемии тех, кто не намерен прививаться от коронавируса.

Опрос проводился 10−13 ноября среди людей старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Методом телефонного интервью было опрошено 2 тыс. 500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.

Напомним, глава Минздрава Виктор объяснил высокие показатели смертности среди больных коронавирусом. По его словам, смертность является «отложенным» показателем и может продолжать расти в течение 2−3 недель после стабилизации заболеваемости.