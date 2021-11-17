Кого українці звинувачують в COVID-епідемії – президента чи антивакцинаторів

https://racurs.ua/ua/n163196-kogo-ukrayinci-zvynuvachuut-v-covid-epidemiyi-prezydenta-chy-antyvakcynatoriv.html

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Коронавірус в Україні має високі показники захворювання. Соціологи опитали українців, щоб «знайти винних» у цій ситуації.

40% респондентів вважають, що ніхто не винен у зростанні захворюваності на коронавірус. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Натомість кожен п’ятий українець (21%) звинувачує у погіршенні епідеміологічної ситуації людей, які відмовилися вакцинуватися.

15% опитаних вважають винним Міністерство охорони здоров’я. На місцеву владу нарікають 2%, ще 7−8% звинувачують президента та Кабінет міністрів.

У самовільні причини зростання захворюваності частіше вірять ті, хто не хоче вакцинуватися. Натомість вакциновані та ті, хто мають намір це зробити, частіше звинувачують у зростанні епідемії тих, хто не має наміру щепитися від коронавірусу.

Опитування проводили 10−13 листопада серед людей старше 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Методом телефонного інтерв’ю опитали 2 тис. 500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2%.

Нагадаємо, очільник МОЗ Віктор Ляшко пояснив високі показники смертності серед хворих на коронавірусу. За його словами, смертність є «відкладеним» показником і може продовжити зростати впродовж 2−3 тижнів після стабілізації захворюваності.