Бабусі люблять онуків більше, ніж власних дітей. Фото: shkola-zhyttia.com.ua

https://racurs.ua/ua/n163199-babusi-lublyat-onukiv-bilshe-nij-vlasnyh-ditey-poyasnennya-vchenyh.html

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Бабусі мають до внуків більшу емоційну прив’язаність, ніж до власних дітей.

Надмірну любов бабусь до онуків пояснили вчені Еморійського університету в США. Дослідники провели експеримент за участю 50 жінок, які мають хоча б одного онука у віці від трьох до 12 років. Бабусі розглядали фотографії своїх онуків і дітей, а ще знімки незнайомих дітей і дорослих. В цей час дослідники стежили за роботою їх мозку за допомогою функціональної МРТ. Про це пише журнал Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

У ході дослідження з’ясувалося, що, коли жінки бачили зображення онуків, у них активувалися області мозку, пов’язані з емоційною емпатією. Науковці пояснюють, що бабусі прагнуть зрозуміти почуття нащадків своїх дітей. Вони радіють у відповідь на радість онуків, а смуток малят теж викликає у стареньких смуток.

Також науковці виявили, що при перегляді фотографій дітей у бабусь активувалися зони мозку, пов’язані з когнітивною емпатією. При цьому емоційна емпатія відрізняється від когнітивної: при першій люди здатні відчувати те, що відчуває інша людина, а при другій — розуміти, що він відчуває і з яких причин. Таким чином, перший вид емпатії передбачає глибший емоційний зв’язок, ніж другий.

За словами професора антропології Джеймса Ріллінга, у маленьких дітей, ймовірно, розвинулися риси, що дозволяють маніпулювати не тільки материнським мозком, а й мозком бабусь. Науковець зазначає, що дорослі діти не мають таких же милих рис, які мають малюки, тому бабусі віддають перевагу саме малечі.

Нагадаємо, американські науковці встановили, що аутизм у дітей може виникати через інфекційні захворювання. Імунний струс, пережитий у ранньому віці, може змусити спрацювати аутистичну мутацію.

Джерело: Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences