Привиться анонимно предлагают на Закарпатье. Фото: istock

https://racurs.ua/n163204-privitsya-anonimno-predlagaut-na-zakarpate.html

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Вакцинация против коронавируса продолжается. В Закарпатье ввели анонимную вакцинацию для людей, которые по религиозным или семейным причинам не хотят разглашать информацию о наличии прививки.

Теперь возможность привиться анонимно имеют все жители в анонимном кабинете прививок в медицинском центре в Ужгороде. Об этом сообщает ZAXID.net.

Сообщается, что в области было проведено социсследование и сейчас в Закарпатье насчитывается четыре тысячи фальшивых сертификатов о вакцинации от коронавируса. Количество фальшивых сертификатов начало стремительно расти после введения обязательной вакцинации для госслужащих, медиков и учителей.

Для желающих получить прививку анонимно доступны все виды вакцин, которые сейчас используются в Украине.

Мы будем вести учет относительно количества людей, которые получат прививку анонимно, а также будем просить пациентов подписать согласие о прививках перед процедурой, но также анонимно под псевдонимом. Также люди должны использовать эти псевдонимы для возможности получения второй дозы прививки, — добавил врач Виктор Петров.

В медицинском центре работники, которые будут проводить анонимную вакцинацию, не будут осуждать людей и не будут стыдить за них предыдущие ошибки и убеждения.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин для невакцинированных большинство украинцев считают ограничением прав человека. Такое мнение поддерживают около трех четвертей опрошенных (71%).

Источник: ZAXID.net